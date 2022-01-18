Россия использует для нападения на Украину паспортизацию в ОРДЛО — Зеленскийhttps://racurs.ua/n165850-rossiya-ispolzuet-dlya-napadeniya-na-ukrainu-pasportizaciu-v-ordlo-zelenskiy.htmlРакурс
Владимир Зеленский считает, что Россия может создать повод для эскалации «под видом защиты российских граждан».
Об этом сообщил сайт президента Украины по итогам встречи Зеленского с американскими сенаторами.
Глава государства обратил внимание на то, что Россия продолжает проводить активную кампанию паспортизации населения на временно оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под видом «защиты российских граждан», — говорится на сайте ОП.
17 января президент провел встречу с делегацией сенаторов США, прибывших в Киев в связи с возможной новой российской агрессией против Украины. Об этом сообщил сайт главы государства.
На встрече были сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер, представляющие в Конгрессе США и Демократическую партию, и Республиканскую.
Зеленский проинформировал сенаторов о «безопасности вокруг Украины и шагах, которые способствовали бы деэскалации и предотвращению дальнейшей агрессии РФ».
Впоследствии республиканец Портман на брифинге в Киеве 17 января говорил о выделении США военной помощи Украине и двухпартийной поддержке страны в Конгрессе США.
Мы хотим быть откровенными с президентом РФ Владимиром Путиным. Мы ищем пути привлечь его к ответственности, и он должен понять, что это вопрос, которым занимаются Конгресс, администрация президента США Джо Байдена и наши союзники. У нас объединенный фронт против любых усилий Путина и России вторгнуться в Украину, — сказала демократка Шахин.