Россия использует для нападения на Украину паспортизацию в ОРДЛО — Зеленский

https://racurs.ua/n165850-rossiya-ispolzuet-dlya-napadeniya-na-ukrainu-pasportizaciu-v-ordlo-zelenskiy.html

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Владимир Зеленский считает, что Россия может создать повод для эскалации «под видом защиты российских граждан».

Об этом сообщил сайт президента Украины по итогам встречи Зеленского с американскими сенаторами.

Глава государства обратил внимание на то, что Россия продолжает проводить активную кампанию паспортизации населения на временно оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под видом «защиты российских граждан», — говорится на сайте ОП.

17 января президент провел встречу с делегацией сенаторов США, прибывших в Киев в связи с возможной новой российской агрессией против Украины. Об этом сообщил сайт главы государства.

На встрече были сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер, представляющие в Конгрессе США и Демократическую партию, и Республиканскую.

Зеленский проинформировал сенаторов о «безопасности вокруг Украины и шагах, которые способствовали бы деэскалации и предотвращению дальнейшей агрессии РФ».

Впоследствии республиканец Портман на брифинге в Киеве 17 января говорил о выделении США военной помощи Украине и двухпартийной поддержке страны в Конгрессе США.