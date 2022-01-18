Росія використає для нападу на Україну паспортизацію в ОРДЛО - Зеленський

https://racurs.ua/ua/n165850-rosiya-vykorystaie-dlya-napadu-na-ukrayinu-pasportyzaciu-v-ordlo-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський вважає, що Росія може створити привід для ескалації «під виглядом захисту російських громадян».

Про це йдеться на сайті президента за підсумками зустрічі Зеленського із американськими сенаторами.

Глава держави звернув увагу на те, що Росія продовжує проводити активну кампанію із паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях, прагнучи створити привід для ескалації під виглядом «захисту російських громадян, — йдеться на сайті ОП.

17 січня президент провів зустріч із делегацією сенаторів США, які прибули до Києва у зв’язку з російською агресією проти України. Про це повідомив сайт глави держави.

На зустрічі були сенатори Роберт Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь і Роджер Вікер, які представляють у Конгресі США і Демократичну партію, і Республіканську.



Зеленський поінформував сенаторів «про безпекову ситуацію навколо України та кроки, які сприяли б деескалації та запобіганню подальшій агресії РФ.



Згодом республіканець Портман на брифінгу в Києві 17 січня говорив про виділення США військової допомоги Україні та двопартійну підтримку країни в Конгресі США.