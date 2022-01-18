В Україні тривають масові фейкові «замінування», фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n165852-cherez-masovi-minuvannya-shkoly-u-dvoh-mistah-perevedut-na-dystanciyne-navchannya.html

Ракурс

Школи у двох обласних центрах — Черкасах та Миколаєві — хочуть перевести на дистанційне навчання через масові випадки псевдомінувань громадських закладів, хвиля яких останнім часом спостерігається в Україні.

Так, у Черкасах Департамент освіти та гуманітарної політики рекомендує всім школах міста відсьогодні, 18 січня, перейти на навчання у дистанційному форматі. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Черкаської міськради.

У такому форматі навчання буде продовжуватись до наступних рекомендацій, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що з 12 січня щоденно надходять повідомлення про замінування шкіл міста, що ставить під загрозу збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу.

Така ситуація вносить деструктив у організацію роботи закладів загальної середньої освіти, призводить до неможливості організувати системний та якісний освітній процес, — наголошується в повідомленні.

У Миколаєві, де знову надійшли повідомлення про замінування всіх шкіл, на дистанційне навчання переводяться чотири школи.

У зв’язку з повідомленнями про мінування, керівниками 4 закладів освіти (ЗЗСО № 3, 20, 46, ММК імені В. Д. Чайки) прийнято рішення з 18 січня 2022 року здійснювати освітній процес за дистанційною формою навчання, — зазначається в повідомленні Управління освіти Миколаївської міськради.

Крім того, учні 5−11 школи № 40 впродовж 18−19 січня навчатимуться дистанційно у зв’язку з ремонтними роботами в закладі.

Варто додати, що в Києві сьогодні, 18 січня, «замінували» одне з приміщень Окружного адмінсуду міста, розташоване по вулиці Болбочана, 8. Про це повідомляє прес-служба судової установи.