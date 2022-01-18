В Украине продолжаются массовые фейковые «минирования», фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n165852-iz-za-psvdominirovaniy-shkoly-v-dvuh-gorodah-perevedut-na-distancionnoe-obuchenie.html

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Школы в двух областных центрах — Черкассах и Николаеве — хотят перевести на дистанционное обучение из-за массовых случаев псевдоминирований общественных заведений, волна которых в последнее время наблюдается в Украине.

Так, в Черкассах Департамент образования и гуманитарной политики рекомендует всем школам города с сегодняшнего дня, 18 января, перейти на обучение в дистанционном формате. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Черкасского горсовета.

В таком формате обучение будет продолжаться до следующих рекомендаций, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 12 января ежедневно поступают сообщения о заминировании школ города, что ставит под угрозу сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса.

Такая ситуация вносит деструктив в организацию работы общеобразовательных учреждений, приводит к невозможности организовать системный и качественный образовательный процесс, — отмечается в сообщении.

В Николаеве, где снова поступили сообщения о заминировании всех школ, на дистанционное обучение переводятся четыре школы.

В связи с сообщениями о минировании, руководителями 4 учебных заведений (ЗЗСО № 3, 20, 46, ММК имени В. Д. Чайки) принято решение с 18 января 2022 года осуществлять образовательный процесс по дистанционной форме обучения, — отмечается в сообщении Управления образования Николаевского горсовета.

Кроме того, учащиеся 5−11 школы № 40 в течение 18−19 января будут учиться дистанционно в связи с ремонтными работами в заведении.

Следует добавить, что в Киеве сегодня, 18 января, «заминировали» одно из помещений Окружного админсуда города, расположенное по улице Болбочана, 8. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.