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Ракурс
На фоне воинственной риторики РФ ставка по евробондам Украины рекордно выросла

На фоне воинственной риторики РФ ставка по евробондам Украины рекордно выросла

18 янв 2022, 11:06
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На фоне информации о приготовлении России к новой прямой агрессии в Украину ценные бумаги Киева в Европе считаются все более рисковыми.

Ставка по украинским еврооблигациям с погашениями в 2022 году подскочила до рекордных 26,5%.

Это означает, что правительство Украины может разместить новые долговые ценные бумаги только по высоким процентам, которые могут компенсировать инвесторам возможные риски.

Котировки еврооблигаций Украины продолжают падать из-за угрозы нового вторжения России, сообщает «Интерфакс-Украина».

Цена кратчайших во времени бумаг с погашением в сентябре 2022 года потеряла 3,3%. Поэтому ставка к погашению по ним подскочила с 19,5% до 26,5% - это рекордный показатель.

Увеличивается доходность и других бондов правительства Украины. Ставки по бумагам с погашением в 2023—2024 годах подскочили до 16,3% и 16% соответственно, с погашением в 2025—2026 годах — до 14,5% и 13,2% соответственно, с погашением в 2027 году — почти до 12%.

Самые длинные евробонды с погашением в 2032 году упали в цене на 2,3%, в настоящее время их ставка к погашению составляет более 11% годовых.

Обвал евробондов начался на прошлой неделе. Тогда из-за воинственной риторики России они упали на 10−17%, а ставка по кратчайшим бумагам подскочила на 18,8%. По ценным бумагам с погашением в 2023—2024 годах ставка увеличилась на 5,7−5,9%.


Существенно возросло давление психологического фактора и на валютный рынок.

Источник: «Интерфакс-Украина».

Источник: Ракурс


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