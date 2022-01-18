Російські військові в Білорусі. Фото: mil.by

https://racurs.ua/ua/n165857-bilorus-ogolosyla-datu-spilnyh-z-rosiieu-viyskovyh-navchan-foto-video.html

Ракурс

Спільні білорусько-російські навчання відбудуться у лютому 2022 року.

З Російської Федерації вже почали прибувати військовослужбовців зі складу Збройних сил. Це відбувається відповідно до «затвердженого задуму перевірки сил реагування Союзної держави». Про це 18 січня повідомило Міністерство оборони Білорусі.

Оборонне відомство також оприлюднило кадри прибуття залізничного ешелону із російською військовою технікою. Після розвантаження військові країни-агресора мають вирушити у район виконання завдань.

Зазначається, що навчання «Союзна рішучість-2022» відбудуться з 10 до 20 лютого, до 9 лютого проведуть передислокацію військ та створять угруповання.

Нагадаємо, 17 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на україно-білоруському кордоні йде нарощування підрозділів силовиків. У відповідь диктатор пригрозив провести в Білорусі спільні з Росією «солідні» військові навчання. За його словами, навчання передбачатимуть відпрацювання протистояння країнам Прибалтики, Польщі та Україні. Зазначається, що маневри розпочнуться вже у лютому.