Два пути решения ситуации вокруг Украины назвал Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: Shutterstock

https://racurs.ua/n165465-dva-puti-resheniya-situacii-vokrug-ukrainy-nazval-blinken.html

Ракурс

Пути разрешения ситуации вокруг Украины назвал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

США готовы ввести масштабные санкции, если Россия возобновит свою агрессию против Украины. Однако это можно предотвратить, если пойти одним из двух путей. Об этом Блинкен написал в Twitter.

Сегодня в Украине есть два пути: путь диалога и дипломатии для решения наших разногласий и предотвращения конфронтации, и путь конфронтации и серьезных последствий для России, если она восстановит свою агрессию, — говорится в сообщении.

Также The New York Times пишет, что США на переговорах с Россией исключают уступки стране-агрессору относительно территориальной целостности Украины. По словам Блинкена, цель переговоров — снижение напряженности вокруг Украины.

Напомним, накануне американо-российских переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне не ожидают масштабного прорыва в переговорах с Российской Федерацией, поскольку Москва «приставила оружие к голове Украины» и не готова на компромисс.

Источник: New York Times