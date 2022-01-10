Два шляхи вирішення ситуації навколо України назвав Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: Shutterstock

https://racurs.ua/ua/n165465-dva-shlyahy-vyrishennya-sytuaciyi-navkolo-ukrayiny-nazvav-blinken.html

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Шляхи вирішення ситуації навколо України назвав державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

США готові ввести масштабні санкції, якщо Росія відновить свою агресію проти України. Однак цього можна запобігти, якщо піти одним із двох шляхів. Про це Блінкен написав у Twitter.

Сьогодні в України є два шляхи: шлях діалогу і дипломатії для вирішення наших розбіжностей і запобігання конфронтації, і шлях конфронтації та серйозних наслідків для Росії, якщо вона відновить свою агресію, — йдеться в повідомленні.

Також The New York Times пише, що США на переговорах з Росією виключають поступки країні-агресору щодо територіальної цілісності України. За словами Блінкена, мета переговорів — зниження напруженості навколо України.

Нагадаємо, напередодні американсько-російських переговорів держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні не очікують масштабного прориву в переговорах із Російською Федерацією, оскільки Москва приставила зброю «до голови України» й не готова на компроміс.

Джерело: The New York Times