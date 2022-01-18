Держсекретар Блінкен летить в Україну

https://racurs.ua/ua/n165858-derjsekretar-blinken-letyt-v-ukrayinu-zmi.html

Ракурс

Держсекретар США прилетить в Україну 19 січня.

Завтра з офіційним візитом до Києва прибуде Ентоні Блінкен. Точний порядок денний переговорів невідомий, повідомляє «Дзеркало тижня».

Видання пише, що можуть обговорюватись питання безпеки України, додаткову військову допомогу, а також санкції у разі нападу Росії на Україну.

На сайтах МЗС України чи Офісу президента про візит Блінкена на момент виходу новини не повідомляєлося.

Про приїзд Блінкена повідомили також джерела «Ліги». Вони кажуть і про ймовірну зустріч держсекретаря із президентом України.

Нагадаємо, що 17 січня в Києві була міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, сьогодні в Україну прибула міністр закордлонних справ Канади. Крім того, в Києві перебуває і делегація Сенату США.

Минулого тижня, 10−13 січня, відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ.

За їхніми підсумками Москва отримала конкретну відмову на свою завуальовану пропозицію щодо поділу світу на нові «сфери впливу».

Блінкен заявляв раніше, що після закінчення переговорів Росії зі Штатами, НАТО та ОБСЄ у Вашингтоні планують провести консультації з союзниками та партнерами.

Джерело: Дзеркало тижня