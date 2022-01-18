Соціологи розповіли, чи вірять люди їхнім опитуванням. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n165860-sociology-rozpovily-chy-viryat-ludy-yihnim-opytuvannyam.html

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Соціологи з’ясували, скільки громадян України довіряють їхнім дослідженням.

Грудневе опитування 2021 року показало, що 37% опитаних довіряють даним соціологічних організацій, що вже давно працюють, а 23% — не довіряють. Інші громадяни не мають певної думки з цього приводу. Рівень довіри до даних соціологічних опитувань за останні роки дещо зменшився — з 41% у 2020 році до 37% у 2021 році. Баланс довіри й недовіри складає +14%, рік тому він дорівнював +20%. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

За інформацією соціологів, рівень довіри до результатів соціологічних опитувань організацій, що вже давно працюють та публікують результати своїх досліджень, серед населення України за останні 17 років спочатку суттєво підвищився — із 36% у 2002 році до 47% у 2004 році. Тривалий час рівень довіри залишався більш-менш стабільним з деякими коливаннями (49% плюс-мінус 2%) до 2017 року, але у 2018 році знизився до 43%. Також цей рівень знизився з 41% у 2020 році до 37% у 2021 році.

Нагадаємо, результати соцопитування КМІС свідчать, що вторгнення Росії до України вважають реальною загрозою 49,2% українців. Натомість ще 41,4% думають, що нападу не буде.