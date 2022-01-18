Політолог пояснив паузу у справі Петра Порошенка. Фото: kommersant.ru

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Запобіжний захід екс-президенту Петру Порошенку не обрав Печерський районний суд Києва.

Суддя ухвалив перенести судове засідання на середу, 19 січня. Політолог та директор Центру політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко пояснив, чому служитель Феміди відклав ухвалення рішення про запобіжний захід. Про це він написав у блозі на сайті видання «Новое время».

Зазначається, що однією з версій є те, що суддя не хотів ухвалювати рішення в конфліктній ситуації з ризиками для себе, а заразом вирішив попередньо і в спокійнішій ситуації, і в закритому режимі порадитися з «друзями» та колегами по цеху.

Не варто перебільшувати вплив нинішньої влади на судову систему та конкретних суддів, які до того ж не хочуть влазити в неприємні ситуації, що загрожують ризиками для них особисто, — пише Фесенко.

Другою з версій є те, що у високих кабінетах немає єдиної думки, що робити з Порошенком далі. На думку політолога, події довкола справи лідера «Європейської солідарності» стали розвиватися так, що негативних наслідків виявилося більше, ніж очікували ініціатори цієї справи. Тому треба визначитися з оптимальним сценарієм подальших дій.

Третя версія наштовхує на те, що перерва в засіданнях — тактична пауза, щоб зняти навколо цієї теми зайве конфліктне напруження.

Шум буде і 19 січня, але коли дійство розтягується у часі, то інформаційно-політичний ефект поступово знижується, — зазначає політолог.



Нагадаємо, п’ятий президент і очільник «Європейської солідарності» Петро Порошенко залишився без запобіжного заходу. Печерський суд переніс засідання на 19 січня. Нове засідання запланували на 14.00.

Джерело: «Новое время»