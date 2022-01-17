Суд у справі Порошенка перенесли — названа дата

Суд. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n165841-sud-u-spravi-poroshenka-perenesly-nazvana-data.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент і очільник «Європейської солідарності», залишився без запобіжного заходу.

Печерський суд переніс засідання на 19 січня. Про це стало відомо з трансляції суду.

Нове засідання запланували на 14.00. До цього судді понад чотири години обирали рішення в нарадчий. Як відомо, прокурор попросив для Петра Порошенка утримання під вартою на два місяці із заставою у мільярд гривень.

Залишивши будинок суду, Порошенко заявив своїм прихильникам, що влада злякалася.

17 січня для них стане початком кінця їхньої бездарної популістської епохи… Люди відмовляються виконувати їхні накази, — заявив Порошенко.

Самі мітингувальники кричали «Криголам». Порошенко закликав своїх прихильників зібратися під Печерським судом 19 числа о 13.00, потім суд озвучуватиме рішення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що судове засідання, на якому 17 січня обирали запобіжний захід екс-президенту Петру Порошенку, продовжувалося не більше ніж півгодини.