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Ракурс

Суд по делу Порошенко перенесли — названа дата

17 янв 2022, 22:53
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Петр Порошенко, пятый президент и глава «Европейской солидарности», остался без меры пресечения.

Печерский суд перенес заседание на 19 января. Об этом стало известно из трансляции суда.

Суд. Фото: УПНовое заседание запланировали на 14.00. До этого судьи более четырех часов готовились выносить решение. Как известно, прокурор требовал для Петра Порошенко содержание под стражей на два месяца с залогом в миллиард гривен.

Суд. Фото: УППокинув дом суда, Порошенко заявил своим сторонникам, что власть испугалась.

17 января для них станет началом конца их бездарной популистской эпохи… Люди отказываются выполнять их приказы, — заявил Порошенко.


Сами митингующие кричали «Крыголам». Порошенко призвал своих сторонников собраться под Печерским судом 19 числа в 13.00, затем суд будет озвучивать решение.

Суд. Фото: УПНапомним, ранее мы сообщали, что судебное заседание, на котором 17 января избирали меру пресечения экс-президенту Петру Порошенко, продолжалось не более получаса.

Источник: Ракурс


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