Суд по делу Порошенко перенесли — названа дата

https://racurs.ua/n165841-sud-po-delu-poroshenko-perenesli-nazvana-data.html

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Петр Порошенко, пятый президент и глава «Европейской солидарности», остался без меры пресечения.

Печерский суд перенес заседание на 19 января. Об этом стало известно из трансляции суда.

Новое заседание запланировали на 14.00. До этого судьи более четырех часов готовились выносить решение. Как известно, прокурор требовал для Петра Порошенко содержание под стражей на два месяца с залогом в миллиард гривен.

Покинув дом суда, Порошенко заявил своим сторонникам, что власть испугалась.

17 января для них станет началом конца их бездарной популистской эпохи… Люди отказываются выполнять их приказы, — заявил Порошенко.



Сами митингующие кричали «Крыголам». Порошенко призвал своих сторонников собраться под Печерским судом 19 числа в 13.00, затем суд будет озвучивать решение.

Напомним, ранее мы сообщали, что судебное заседание, на котором 17 января избирали меру пресечения экс-президенту Петру Порошенко, продолжалось не более получаса.