https://racurs.ua/n165840-voennyy-uchet-dlya-jenschin-zelenskiy-trebuet-sokratit-spisok-professiy.html

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Военный учет для женщин был введен в Украине. Президент Владимир Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой уточнить вопросы, связанные с введением новой инициативы.

В частности, сократить перечень профессий, родственных с военно-учетной специальностью, согласно которой женщин берут на военный учет. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ответе Зеленского на электронную петицию № 22/130110-эп, которую 23 декабря 2021 года разместила гражданка Яна Рашевченко, и которую поддержали 37 тыс. граждан, речь идет о необходимости разъяснения отдельных пунктов.

Я обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, уделив особое внимание решению следующих вопросов: существенное уточнение перечня специальностей и профессий с учетом реальных потребностей обороны государства, — заявил Зеленский.



Президент предлагает привлечь современные технологии в процедуру постановки на военный учет во избежание личного присутствия в военкомате и урегулировать прохождение медицинского осмотра. Также он требует применять взвешенные подходы к ответственности за несвоевременную постановку на учет до завершения окончательного урегулирования процедуры и определения профессий, которые действительно необходимы для постановки женщин на военный учет.

Напомним, ранее мы сообщали, что военный учет для женщин в Украине не предполагает, что обязательно становиться на него уже сейчас. В течение 2022 года продлится переходный период.