https://racurs.ua/n165839-18-yanvarya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.html

Ракурс

Праздник завтра — 18 января — Крещенский Сочельник. Это особый вечер, который входит в перечень рождественских праздников и предшествует одному из важнейших событий в жизни Иисуса Христа — крещению в реке Иордан. На Крещенский Сочельник традиционно установлен пост. На праздничном столе основным блюдом является кутья, которую еще называют «голодной».

18 января во всех храмах совершается литургия, после чего священник освящает воду. Это событие называют Великое Водосвятие. С XI века вода освящается дважды в год: на Крещенский Сочельник и на Крещение. В течение всего года освященную воду принимают натощак. Считается, что она помогает лечить разные болезни и защищает человека.

В канун Сочельника обязательно держится пост. К восхождению первой звезды на небе верующие не употребляют пищу, а только пьют освященную воду. Все блюда на праздничном столе являются постными.

На протяжении целого дня наши предки занимались уборкой в ​​доме и приготовлением к Сочельнику и Крещению. Считалось, что встретить Богоявление в неубранном доме — к неурядицам в жизни. После того как на небе взошла звезда, тяжелым трудом больше не занимались. Если человек был крещен в этот день, то по поверьям предков у него будет хорошая судьба. Традиционно накануне Крещения девушки гадали на суженного и будущее.

Что нельзя делать в этот день:

запрещалось переедать, устраивать громкие застолья;

нельзя стирать;

нельзя ссориться с родными и близкими.

Народные приметы: