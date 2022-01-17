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Ракурс

Арестович ушел с должности советника Ермака и спикера ТКГ — СМИ

17 янв 2022, 21:34
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Алексей Арестович, скандальный советник главы Офиса президента Андрея Ермака и спикер трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, ушел с должности.

Он уволился по собственному желанию. Такое заявление он сделал для «4 канала».

По его словам, на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет. Арестович подчеркнул, что «информация пока неофициальная», и ушел он по «личным причинам».


Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года. С 28 октября 2020 года был спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу.

Напомним, ранее мы сообщали, что Алексей Арестович ранее заявлял, что АТО — это большой курорт для мальчиков и большой пионерлагерь.

Источник: Ракурс


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