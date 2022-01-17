Арестович. фото:

https://racurs.ua/ua/n165838-arestovych-pishov-z-posady-radnyka-iermaka-i-spikera-tkg-zmi.html

Ракурс

Олексій Арестович, скандальний радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і спікер тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі, пішов з посади.

Він звільнився за власним бажанням. Таку заяву він зробив «4 каналу».

За його словами, на наступній зустрічі ТКГ щодо Донбасу його вже не буде. Арестович наголосив, що «інформація поки неофіційна», і пішов він через «особисті причини».

Арестович обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони від 1 грудня 2020 року. Від 28 жовтня 2020 року був спікером делегації України в ТКГ щодо Донбасу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олексій Арестович раніше заявляв, що АТО — це великий курорт для хлопчиків і великий піонертабір.