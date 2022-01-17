18 січня свято. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n165839-18-sichnya-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.html

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Свято завтра — 18 січня — Хрещенський Святвечір. Це особливий вечір, який входить в перелік різдвяних свят і передує одній з найважливіших подій в житті Ісуса Христа — хрещенні в річці Йордан. На Хрещенський Святвечір традиційно встановлений піст. На святковому столі основною стравою є кутя, яку ще називають «голодною».

18 січня у всіх храмах проводиться літургія, після чого священник освячує воду. Цю подію називають Велике Водосвяття. З XI століття вода освячується двічі на рік: на Хрещенський Святвечір та на Водохреща. Протягом усього року освячену воду приймають натщесерце. Вважається, що вона допомагає лікувати різні хвороби і захищає людину.

Напередодні Святвечора обов’язково тримається піст. До сходу першої зірки на небі віряни не вживають їжі, а лише п’ють освячену воду. Всі страви на святковому столі є пісними.

Протягом цілого дня наші предки займалися прибиранням в оселі та готуванням до Святвечора і Водохреща. Вважалося, що зустріти Богоявлення в неприбраній оселі до проблем у житті. Після того, як на небі зійшла зірка важкою працею більше не займалися. Якщо людина була охрещена цього дня, то за повір’ями предків матиме гарну долю. Традиційно напередодні Водохреща дівчата ворожили на судженого та майбутнє.

Що не можна робити у цей день:

заборонялося переїдати, влаштовувати гучні гуляння;

не можна прати;

не можна сваритися з рідними та близькими.

Народні прикмети: