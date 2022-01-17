https://racurs.ua/ua/n165840-viyskovyy-oblik-dlya-jinok-zelenskyy-vymagaie-skorotyty-perelik-profesiy.html

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Військовий облік для жінок запровадили в Україні. Президент Володимир Зеленський звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з проханням уточнити питання, пов’язані з запровадженням нової ініціативи.

Зокрема, скоротити перелік професій, споріднених з військово-обліковою спеціальністю, згідно з яким жінок беруть на військовий облік. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У відповіді Зеленського на електронну петицію № 22/130110-еп, яку 23 грудня 2021 року розмістила громадянка Яна Рашевченко, і яку підтримали 37 тис. громадян, йдеться про необхідність роз’яснення окремих пунктів.

Я звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з проханням невідкладно й комплексно опрацювати порушене в петиції питання, приділивши особливу увагу розв’язанню таких питань: суттєве уточнення переліку спеціальностей та професій, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю, згідно з яким жінки беруться на військовий облік, з огляду на реальні потреби оборони держави, — заявив Зеленський.



Президент пропонує залучити сучасні технології у процедуру постановки на військовий облік для уникнення особистої присутності у військкоматі та врегулювати проходження медичного огляду. Також він вимагає розв’язати питання щодо застосування виважених підходів щодо відповідальності за несвоєчасну постановку на облік до завершення остаточного врегулювання процедури й визначення професій, які справді необхідні для постановки жінок на військовий облік.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військовий облік для жінок в Україні не передбачає, що обов’язково ставати на нього вже зараз. Упродовж 2022 року триватиме перехідний період.