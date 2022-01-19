Члены Кабмина сделают третью бустерную дозу от COVID-19, скриншот видео

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Бустерную дозу — третью прививку — от коронавируса пропагандирует Кабмин.

19 января сразу после заседания правительства члены Кабмина сделают третью бустерную дозу от COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства. Министры пришли на заседание в футболках, пропагандирующих вакцинацию от коронавируса.

Эффективность прививки после трех доз вакциной CoronaVac составляет до 90%, после бустерной дозы Pfizer — до 95%. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, человек, получивший прививку CoronaVac, может получить бустер CoronaVac или Pfizer. Эффективность после трех доз CoronaVac составляет 88−90%. После CoronaVac и бустера Pfizer — эффективность в среднем 92−95%.

Он добавил, что после проведения бустерной прививки не зарегистрировано увеличение количества побочных эффектов, а оптимальный срок введения бустерной дозы составляет от шести до девяти месяцев.

Напомним, что бустерные дозы стали доступными украинцам в начале 2022 года. Главное условие для третьей прививки — шесть месяцев после полного курса вакцинации.