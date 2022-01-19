Кабмін йде на третю дозу - Шмигаль анонсував бустерну дозу для міністрів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n165911-kabmin-yde-na-tretu-dozu-shmygal-anonsuvav-busternu-dozu-dlya-ministriv-foto.html

Ракурс

Бустерну дозу — третє щеплення — від коронавірусу пропагує Кабмін.

19 січня відразу після засідання уряду члени Кабміну зроблять третю бустерну дозу від COVID-19.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Міністри прийшли на засідання у футболках, які пропагуют вакцинацію від коронавірусу.

Ефективність щеплення після трьох доз вакциною CoronaVac становить до 90%, після бустерної дози Pfizer — до 95%. Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, людина, яка отримала щеплення CoronaVac може отримати бустер CoronaVac або Pfizer. Ефективність після трьох доз CoronaVac складає на рівні 88−90%. Після CoronaVac і бустера Pfizer — ефективність в середньому 92−95%.

Він додав, що після проведення бустерного щеплення не зареєстровано збільшення кількості побічних ефектів, а оптимальний термін введення бустерної дози становить від шести до дев’яти місяців.

Нагадаємо, що бустерні дози стали доступними для українців на початку 2022 року. Головне умова для третього щеплення — шість місяців після повного курсу вакцинації.