https://racurs.ua/n165909-smi-nashli-taynuu-plemyannicu-putina-vladelicu-krupnogo-ugolnogo-biznesa.html

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Анна Цивилева, жена губернатора Кемеровской области, оказалась двоюродной племянницей президента РФ Владимира Путина.

Журналисты выяснили, что при переходе на госслужбу супруг передал ей свою долю в одной из крупнейших угольных компаний в России — «Колмар». Об этом говорится в расследовании издания «Агентство».

Девичья фамилия Цивилевой — Путина. Она родилась в Иванове, а ее отец — двоюродный брат президента России. В 1990-х годах она работала психиатром в местном психиатрическом стационаре, а после прихода Путина на пост президента переехала в Москву, получила экономическое образование. В 2007 году вышла замуж за Сергея Цивилева, который стал совладельцем компании «Ленэкспоинвест».

В 2012 году пара приобрела долю в угольной компании «Колмар». Отмечается, что до этого никто из супругов не был замечен в угольном бизнесе и на такую компанию не мог заработать, «если ориентироваться на выручку тех фирм, где они трудились». На момент покупки в 2012 году стоимость компании оценивалась в 400 млн дол.

Цивилевы получили актив от друга президента бизнесмена Геннадия Тимченко — до этого ему принадлежали 60% «Колмара». В 2018 году Цивилев передал жене 70% «Колмара». Саму Цивилеву назначили главой регионального совещательного органа — областного совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

В прошлом у «Колмара» были финансовые сложности, однако в последние годы компании начало оказывать помощь государство. После перехода под контроль Цивилевых компания получила из бюджета 11 млрд рублей прямой поддержки, а также льготный кредит на 4 млрд рублей и налоговые преференции.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Путин не меняет тон общения с Западом. На итоговой пресс-конференции 2021 года он снова налетел на НАТО, Украину и лидеров западных государства. В то же время Путин избежал прямого ответа на вопрос о предполагаемом нападении на Украину.