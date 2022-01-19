ЗМІ знайшли таємну племінницю Путіна-власницю великого вугільного бізнесу

https://racurs.ua/ua/n165909-zmi-znayshly-taiemnu-pleminnycu-putina-vlasnycu-velykogo-vugilnogo-biznesu.html

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Ганна Цивільова, дружина губернатора Кемеровської області, виявилася двоюрідною племінницею президента РФ Володимира Путіна.

Журналісти з’ясували, що при переході на держслужбу чоловік передав їй свою частку в одній із найбільших вугільних компаній у Росії — «Колмар». Про це йдеться у розслідуванні видання «Агентство».

Дівоче прізвище Цивільової — Путіна. Вона народилася в Іваново, а її батько — двоюрідний брат президента Росії. У 1990-х роках вона працювала психіатром у місцевому психіатричному стаціонарі, а після приходу Путіна до влади переїхала до Москви, здобула економічну освіту. У 2007 році вийшла заміж за Сергія Цивільова, який став співвласником компанії «Ленекспоінвест».

У 2012 році пара придбала частку у вугільній компанії «Колмар». Зазначається, що раніше ніхто з подружжя не був помічений у вугільному бізнесі та на таку компанію не міг заробити, «якщо орієнтуватися на виручку тих фірм, де вони працювали». На момент покупки у 2012 році вартість компанії оцінювалася у 400 млн дол.

Цивільові отримали актив від друга президента бізнесмена Геннадія Тимченка — до цього йому належали 60% «Колмару». У 2018 році Цивільов передав дружині 70% «Колмару». Саму Цивільову призначили головою регіонального дорадчого органу — обласної ради з питань піклування у соціальній сфері.

У минулому «Колмар» мав фінансові складнощі, проте останніми роками компанії почала надавати допомогу держава. Після переходу під контроль Цивільових компанія отримала з бюджету 11 млрд рублів прямої підтримки, а також пільговий кредит на 4 млрд рублів і податкові преференції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Путін не змінює тон спілкування із Заходом. На підсумковій прес-конференції 2021 року він знову налетів на НАТО, Україну та лідерів західних держав. Водночас Путін уникнув прямої відповіді на питання про ймовірний напад на Україну.