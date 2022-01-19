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Суд отпустил Порошенко под личное обязательство

Суд отпустил Порошенко под личное обязательство (ДОКУМЕНТ)

19 янв 2022, 14:17
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Суд в Киеве избрал 19 января Петру Порошенко меру пресечения.

В Печерском райсуде Киева решили, что экс-президента следует отпустить под личное обязательство. Об этом сообщается в трансляции из суда.

Обвинение просило для Порошенко два месяца ареста с альтернативой — залогом в миллиард гривен.

Также бывшего президента обязали сдать загранпаспорта. Решение суда о личном обязательстве действует до 19 марта 2022 года. Порошенко не может без разрешения суда выехать за пределы Киева и области и обязан являться в суд по каждому требованию.

Суд отпустил Порошенко под личное обязательство, документ - А.Гончаренко

Вынести решение по итогам заседания суд мог еще 17 января, когда экс-президент вернулся в Украину после месяца пребывания за границей.

Но после почти 12-часового заседания судья Алексей Соколов решил перенести оглашение решения на 19 января.


Напомним, что 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Следствие обвиняет его в поставках угля из оккупированного Донбасса в 2014—2015 годах.

6 января суд арестовал все личное имущество Порошенко. В «Евросолидарности» заявили, что подозрение является политически мотивированным, и обвинили президента Владимира Зеленского в преследовании оппозиции.

Источник: Ракурс


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