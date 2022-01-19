В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов

https://racurs.ua/n165913-v-ukraine-sokratili-srok-deystviya-covid-sertifikatov.html

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COVID-сертификат в Украине будет действовать меньшее количество времени. Отныне его действие сократили до 270 дней.

Это обусловлено тем, что государства Европейского Союза начали менять сроки действия сертификатов, поэтому Украина присоединилась к европейским нормам. Об этом стало известно из трансляции заседания правительства.

Также своим решением Кабмин утвердил порядок формирования COVID-сертификатов на основании бустерной дозы. То есть после третьей дозы сертификат будет действовать 270 дней.

Новый срок действия документа меняется для трех типов документа: внутреннего, иностранного и международного. Также правительство утвердило клинические основания для формирования сертификата на основании бустерной дозы.

В частности, цифровой документ можно будет сформировать после введения любой из вакцин, соответствующей утвержденным схемам введения бустерной дозы в определенный срок от 180 до 270 дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские COVID-сертификаты вакцинации от коронавируса признали еще шесть стран мира, среди них три популярных у туристов из нашей страны.