В Україні скоротили термін дії COVID-сертифікатів

Сертифікат. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165913-v-ukrayini-skorotyly-termin-diyi-covid-sertyfikativ.html

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COVID-сертифікат в Україні діятиме меншу кількість часу. Відтепер його дію скоротили до 270 днів.

Це зумовлено тим, що держави Європейського Союзу почали змінювати терміни дії сертифікатів, тому Україна приєдналася до європейських норм. Про це стало відомо з трансляції засідання уряду.

Також своїм рішенням Кабмін затвердив порядок формування COVID-сертифікатів на підставі бустерної дози. Тобто після третьої дози сертифікат буде діяти 270 днів.

Новий термін дії документу змінюється для усіх трьох типів документу: внутрішнього, іноземного та міжнародного. Також уряд затвердив клінічні підстави для формування сертифікату на підставі бустерної дози.

Зокрема, цифровий документ можна буде сформувати після введення будь-якої із вакцин, що відповідає затвердженим схемам введення бустерної дози у визначений термін від 180 до 270 днів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські COVID-сертифікати вакцинації від коронавірусу визнали ще шість країн світу, серед них три є популярними в туристів з нашої країни.