Порошенко пообещал «прихлопнуть крышку пианино» Зеленского

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Ракурс

Петр Порошенко прокомментировал объявление ему меры пресечения в «угольном деле».

Экс-президент выступил с короткой речью в суде, отпустившем его под личное обязательство.

Некоторые высказывания Порошенко касались президента Украины Владимира Зеленского. Он упрекнул его в том, что дело против предшественника разворачивается в тот момент, когда страна и обстановка на границах требует консолидации сил.

Зеленский для меня оппонент, но врагом является Путин. Вспомните, как Уинстон Черчилль создал со своими оппонентами лейбористами правительство национального единства, чтобы противостоять нацистам, — заявил Порошенко.

В то же время он считает, что в Украине сейчас правоохранительная система работает против лидера оппозиции и его политической силы. А в Раде «слугам» не разрешают поддержать созыв заседания, на котором все фракции выработали бы «стратегию защиты от российской агрессии».

Все парламенты Европы собрались, только Зеленский на лыжах, а наша Рада не работает, — сказал экс-президент.

Меня судят власти, которые когда-то бегали от повесток, давали корпоративы в оккупированной Горловке, играли на музыкальном инструменте не руками. Поэтому теперь пора прихлопнуть крышку пианино, — обратился он к своим сторонникам.

Напомним, что Печерский суд Киева 19 января не стал арестовывать бывшего президента Украины Порошенко по обвинению в государственной измене и отпустил под личное обязательство прибыть в суд, к следователю и прокурору.

Также бывшего президента обязали сдать загранпаспорта.

Прокуратура просила арестовать Порошенко сроком на два месяца. Альтернативно предлагалось отпустить его под залог в размере 1 млрд гривен (более 35,3 млн долл.).

Ранее Печерский суд Киева арестовал все имущество Порошенко, в том числе его квартиры, земельные участки и принадлежащие ему акции частных компаний.

Украинская прокуратура подозревает Порошенко в госизмене и содействии терроризму по делу о незаконных поставках угля из районов Донбасса, занятых пророссийскими сепаратистами.

После возбуждения дела Порошенко уехал из страны, однако сразу заявил, что речь идет о деловой поездке и скоро вернется.

Возглавляющий сейчас оппозиционную партию «Европейская солидарность» Порошенко считает дело политическим и обвиняет власть в том, что они расправляются с оппонентами, не обращая должного внимания на российскую угрозу.