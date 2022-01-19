Ближайшую к «красной» зоне область назвал Ляшкоhttps://racurs.ua/n165920-blijayshuu-k-krasnoy-zone-oblast-nazval-lyashko.htmlРакурс
Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили уже в восьми регионах Украины.
Об этом сообщает издание «Бабель» со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.
По словам Ляшко, новый штамм коронавируса зафиксировали в таких регионах:
- Днепропетровской области;
- Житомирской области;
- Киевской области;
- Одесской области;
- Полтавской области;
- Тернопольской области;
- Львовской области;
- Киеве.
Министр отметил, что Ивано-Франковская область находится ближе всего к введению «красной» зоны карантина, а на «оранжевом» уровне уже также находятся Львовская, Ровенская, Черновицкая и Сумская области.
Темпы заболеваемости постепенно растут. За последнюю неделю увеличилось количество выявленных случаев заболеваемости COVID-19 и начинает расти количество госпитализаций, — отметил Ляшко.
Также Ляшко назвал отличия «Омикрона» от предыдущих вариантов коронавируса, которые распространялись по Украине раньше:
- значительно более короткий инкубационный период — по предварительным данным, он составляет от двух до пяти дней;
- «Омикрон» передается в семь раз быстрее штамма «Дельта»;
- инфицированный «Омикроном» человек может быть заразен уже в первые сутки после инфицирования;
- по сравнению с предыдущими штаммами «Омикроном» стали чаще болеть дети.
«Омикрон» впервые обнаружили в Южной Африке в конце ноября 2021 года.