Виктор Ляшко, фото: «Слово и Дело»

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Ракурс

Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили уже в восьми регионах Украины.

Об этом сообщает издание «Бабель» со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

По словам Ляшко, новый штамм коронавируса зафиксировали в таких регионах:

Днепропетровской области;

Житомирской области;

Киевской области;

Одесской области;

Полтавской области;

Тернопольской области;

Львовской области;

Киеве.

Министр отметил, что Ивано-Франковская область находится ближе всего к введению «красной» зоны карантина, а на «оранжевом» уровне уже также находятся Львовская, Ровенская, Черновицкая и Сумская области.

Темпы заболеваемости постепенно растут. За последнюю неделю увеличилось количество выявленных случаев заболеваемости COVID-19 и начинает расти количество госпитализаций, — отметил Ляшко.



Также Ляшко назвал отличия «Омикрона» от предыдущих вариантов коронавируса, которые распространялись по Украине раньше:

значительно более короткий инкубационный период — по предварительным данным, он составляет от двух до пяти дней;

«Омикрон» передается в семь раз быстрее штамма «Дельта»;

инфицированный «Омикроном» человек может быть заразен уже в первые сутки после инфицирования;

по сравнению с предыдущими штаммами «Омикроном» стали чаще болеть дети.

«Омикрон» впервые обнаружили в Южной Африке в конце ноября 2021 года.