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Ракурс
Виктор Ляшко, фото: «Слово и Дело»

Ближайшую к «красной» зоне область назвал Ляшко

19 янв 2022, 15:22
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Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили уже в восьми регионах Украины.

Об этом сообщает издание «Бабель» со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

По словам Ляшко, новый штамм коронавируса зафиксировали в таких регионах:

  • Днепропетровской области;
  • Житомирской области;
  • Киевской области;
  • Одесской области;
  • Полтавской области;
  • Тернопольской области;
  • Львовской области;
  • Киеве.

Министр отметил, что Ивано-Франковская область находится ближе всего к введению «красной» зоны карантина, а на «оранжевом» уровне уже также находятся Львовская, Ровенская, Черновицкая и Сумская области.

Темпы заболеваемости постепенно растут. За последнюю неделю увеличилось количество выявленных случаев заболеваемости COVID-19 и начинает расти количество госпитализаций, — отметил Ляшко.


Также Ляшко назвал отличия «Омикрона» от предыдущих вариантов коронавируса, которые распространялись по Украине раньше:

  • значительно более короткий инкубационный период — по предварительным данным, он составляет от двух до пяти дней;
  • «Омикрон» передается в семь раз быстрее штамма «Дельта»;
  • инфицированный «Омикроном» человек может быть заразен уже в первые сутки после инфицирования;
  • по сравнению с предыдущими штаммами «Омикроном» стали чаще болеть дети.

«Омикрон» впервые обнаружили в Южной Африке в конце ноября 2021 года.

Источник: Ракурс


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