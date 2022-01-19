https://racurs.ua/n165894-koronavirus-snova-vspyhnul-v-ukraine-bolee-12-tys-sluchaev-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине подхватили 12 тыс. 815 украинцев — инфекция снова отправляет украинцев на больничные койки.

В то же время количество летальных исходов существенно уменьшилось. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За минувшие сутки, 18 января, в больницы попали 2 тыс. 401 инфицированный. Умерли от осложнений, спровоцированных болезнью, 163 украинца. Среди больных 1 тыс. 422 детей и 464 медработника.

18 января вакцинальные пункты привили первой дозой 30 тыс. 201 человека. Полный курс вакцинации получили 36 тыс. 744 украинца. Всего дополнительную дозу получили 10 тыс. 687 людей, бустерную дозу — 131 тыс. 178 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса в Украине продолжается, в связи с чем Минздрав периодически пересматривает границы карантинных зон, в зависимости от эпидемической ситуации в регионах. По состоянию на 18 января в Украине показатели уже в четырех областях соответствуют уровню «оранжевой» зоны.