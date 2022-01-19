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Ракурс

Коронавирус снова вспыхнул в Украине — более 12 тыс. случаев (ИНФОГРАФИКА)

19 янв 2022, 09:07
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Коронавирус в Украине подхватили 12 тыс. 815 украинцев — инфекция снова отправляет украинцев на больничные койки.

В то же время количество летальных исходов существенно уменьшилось. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Динамика распространения коронавируса. Инфографика: СНБОЗа минувшие сутки, 18 января, в больницы попали 2 тыс. 401 инфицированный. Умерли от осложнений, спровоцированных болезнью, 163 украинца. Среди больных 1 тыс. 422 детей и 464 медработника.


Коронавирус в регионах. Инфографика: Минздрав18 января вакцинальные пункты привили первой дозой 30 тыс. 201 человека. Полный курс вакцинации получили 36 тыс. 744 украинца. Всего дополнительную дозу получили 10 тыс. 687 людей, бустерную дозу — 131 тыс. 178 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса в Украине продолжается, в связи с чем Минздрав периодически пересматривает границы карантинных зон, в зависимости от эпидемической ситуации в регионах. По состоянию на 18 января в Украине показатели уже в четырех областях соответствуют уровню «оранжевой» зоны.

Источник: Ракурс


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