Ангеле Меркель подыскали работу в ООН

Меркель. Фото: istock

https://racurs.ua/n165893-angele-merkel-podyskali-rabotu-v-oon.html

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Ангела Меркель, бывший канцлер Германии, нашла новую работу в Организации объединенных наций (ООН).

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Меркель возглавить консультативный орган. Об этом сообщает Politico.

Известно, что Меркель предложили стать главой органа по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству. В случае отказа Меркель также могут предложить должность исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Срок полномочий действующей главы секретариата Патрисии Эспинозы истекает этим летом. Уточняется, что на данный момент Меркель не ответила на предложение.

Напомним, ранее мы сообщали, что Ангела Меркель попрощалась с должностью федерального канцлера Германии. Торжественная церемония состоялась вечером 2 декабря в Берлине.

Источник: Politico