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Ракурс

Чем взламывали «Дію» и госсайты — появилась официальная версия

19 янв 2022, 08:24
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Кибератака в Украине на «Дію» и правительственные сайты, которая случилась в ночь с 13 января на 14 января, проводилась с помощью программы-вайпера.

Сейчас расследование продолжается — эксперты продолжают анализировать технические данные, полученные от пострадавших органов власти. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Сообщается, что использование программы-вайпера WhisperGate, по классификации компании Microsoft для уничтожения данных, зафиксировали в нескольких ведомствах, ставших жертвами атаки.


С высокой вероятностью можно утверждать, что дефейс (замена изображаемой информации) вебсайтов атакованных госорганов и уничтожение данных с помощью вайпера являются составляющими одной кибератаки, направленной на нанесение как можно большего ущерба инфраструктуре государственных электронных ресурсов, — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что хакеры совершили глобальную атаку на правительственные сайты Украины, порталы некоторых министерств, а также сайт приложения «Дія». Вторжение в сети Кабмина произошло в ночь на 14 января.

Источник: Ракурс


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