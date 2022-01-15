О последствиях хакерской атаки рассказали в МИД

https://racurs.ua/n165751-o-posledstviyah-hakerskoy-ataki-rasskazali-v-mid.html

Ракурс

Хакерская атака, которую совершила Россия на сайт Министерства иностранных дел (МИД), не нанесла никакого ущерба ведомству. В результате действий российских спецслужб сайт МИД временно не работал.

Контент сайта не пострадал, утечка служебной информации не зафиксирована, внутренние ИТ-системы ведомства работают в штатном режиме, — написал спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

Он добавил, что украинская дипломатическая служба начала дополнительные контакты с международными партнерами для усиления способности Украины противодействовать кибератакам и развивать системы киберзащиты.

По словам спикера, сайт возобновил свою работу. Принимаются практические меры по усилению киберзащиты МИД и украинских посольств.

После кибератаки на сайты украинских министерств в пятницу американские эксперты предупреждают о возможных более серьезных атаках, которые могут нарушить жизнь простых украинцев.

В статье с заголовком «Без света, без тепла, без денег — такая жизнь в Украине во время кибервойны» Reuters предупреждает, что хакеры могут готовить более серьезные кибератаки на критически важную инфраструктуру.

Напомним, хакеры совершили глобальную атаку на правительственные сайты Украины, порталы некоторых министерств, а также сайт приложения «Дія». Проникновение в сети Кабмина произошло в ночь на 14 января.

Хакеры, выдавшие себя за поляков, на стартовой странице некоторых ведомств разместили сообщения на украинском, русском и польском языках о том, что личные данные украинцев попадут в общий доступ.

Специалисты Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что за масштабной кибератакой стоит Россия.