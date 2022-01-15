Про наслідки хакерської атаки розповіли в МЗСhttps://racurs.ua/ua/n165751-pro-naslidky-hakerskoyi-ataky-rozpovily-v-mzs.htmlРакурс
Хакерська атака, яку здійснила Росія на сайт Міністерства закордонних справ (МЗС), не завдала ніякої шкоди відомству. У результаті дій російських спецслужб сайт МЗС тимчасово не працював.
Контент сайту не постраждав, витік службової інформації не зафіксований, внутрішні ІТ-системи відомства працюють в штатному режимі, — написав речник МЗС Олег Ніколенко в Facebook.
Він додав, що українська дипломатична служба почала додаткові контакти з міжнародними партнерами для посилення здатності України протидіяти кібератакам і розвивати системи кіберзахисту.
За словами спікера, сайт відновив свою роботу. Вживаються практичні заходи для посилення кіберзахисту МЗС та українських посольств.
Після кібератаки на сайти українських міністерств у п’ятницю американські експерти попереджають про можливі серйозніші атаки, які можуть порушити життя простих українців.
У статті із заголовком «Без світла, без тепла, без грошей — таке життя в Україні під час кібервійни» Reuters попереджає, що хакери можуть готувати серйозніші кібератаки на критично важливу інфраструктуру.
Нагадаємо, хакери здійснили глобальну атаку на урядові сайти України, портали деяких міністерств, а також сайт застосунку «Дія». Проникнення в мережі Кабміну сталося у ніч на 14 січня.
Хакери, які видали себе за поляків, на стартовій сторінці деяких відомств розмістили повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців потраплять у загальний доступ.
Фахівці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зробили висновок, що за масштабною кібератакою стоїть Росія.