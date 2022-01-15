Про наслідки хакерської атаки розповіли в МЗС

https://racurs.ua/ua/n165751-pro-naslidky-hakerskoyi-ataky-rozpovily-v-mzs.html

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Хакерська атака, яку здійснила Росія на сайт Міністерства закордонних справ (МЗС), не завдала ніякої шкоди відомству. У результаті дій російських спецслужб сайт МЗС тимчасово не працював.

Контент сайту не постраждав, витік службової інформації не зафіксований, внутрішні ІТ-системи відомства працюють в штатному режимі, — написав речник МЗС Олег Ніколенко в Facebook.

Він додав, що українська дипломатична служба почала додаткові контакти з міжнародними партнерами для посилення здатності України протидіяти кібератакам і розвивати системи кіберзахисту.

За словами спікера, сайт відновив свою роботу. Вживаються практичні заходи для посилення кіберзахисту МЗС та українських посольств.

Після кібератаки на сайти українських міністерств у п’ятницю американські експерти попереджають про можливі серйозніші атаки, які можуть порушити життя простих українців.

У статті із заголовком «Без світла, без тепла, без грошей — таке життя в Україні під час кібервійни» Reuters попереджає, що хакери можуть готувати серйозніші кібератаки на критично важливу інфраструктуру.

Нагадаємо, хакери здійснили глобальну атаку на урядові сайти України, портали деяких міністерств, а також сайт застосунку «Дія». Проникнення в мережі Кабміну сталося у ніч на 14 січня.

Хакери, які видали себе за поляків, на стартовій сторінці деяких відомств розмістили повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців потраплять у загальний доступ.

Фахівці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зробили висновок, що за масштабною кібератакою стоїть Росія.