Кібератаку на держсайти України здійснила Росія - Київ

https://racurs.ua/ua/n165725-kiberataku-na-derjsayty-zdiysnyla-rosiya-kyyiv.html

Ракурс

Кібератака на урядові сайти України та портал «Дія», яка відбулася у ніч на 14 січня, була здійснена Росією. Такий висновок зробили фахівці державного Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки за результатами дослідження.

Всупереч твердженням зловмисників, витоку даних, зокрема персональних, не відбулося. Додаток «Дія» працює стабільно, усі реєстри надійно захищені. Роботу низки урядових сайтів було призупинено превентивно… Перші дані дають підстави вважати, що атака була здійснена Російською Федерацією, — йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства культури та інформаційної політики.

Держспецзв’язок спільно зі Службою безпеки України та Кіберполіцією збирають цифрові докази та займаються розслідуванням інциденту. Наразі відбувається відновлення всіх систем.

Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки вказав, що мета подібних атак — дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні та посіяти хаос.

Припускаємо, що нинішня пов’язана з нещодавньою поразкою Росії на переговорах щодо майбутньої співпраці України з НАТО. Днями Москва уже відновила військові навчання біля кордонів України. А хакерські дії на українські держоргани також можуть бути частиною цієї психологічної атаки на українців, — вказали у Центрі.

На російський слід вказує і хронологія поширення новини. Інформація спочатку з’явилася в соцмережах, далі першими її поширили «зливні бачки», а за ними — російські видання:

04:04 — «Бойтесь: хакеры взломали сайт Министерства образования Украины» (alternatio.org);

04:14 — «Бойтесь: на сайте украинского министерства появились угрозы жителям» (ria.ru);

05:00 — «Хакеры взломали сайт министерства образования Украины» (echo.msk.ru);

05:03 — «Ждите худшего: Хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там угрозы» (life.ru);

Українські медіа оприлюднили новину про кібератаку лише вранці.

Москва намагалася приховати свої дії згадками про Волинь, ОУН-УПА, Галичину, Полісся та «інші історичні землі», щоб кинути тінь на Польщу. Проте помітно, що текст послання польською мовою писав не носій мови.

Нагадаємо, проникнення в мережі Кабміну сталося минулої ночі. Зокрема, не працюють: сайт «Дія», Урядовий портал, сайти Міністерства закордонних справ, ДСНС, Міністерства освіти і науки, Міністерства молоді та спорту, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства аграрної політики та продовольства.

Хакери, які видали себе за поляків, на стартовій сторінці деяких відомств розмістили повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців потраплять у загальний доступ.

СБУ та Мінцифри запевнили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. У ЄС натякнули, що знають, хто стоїть за кібератаками, й планують допомогти Києву.