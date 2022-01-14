Киянина викрили з зґвалтуванні п’ятирічної дівчинки

У столиці упіймали педофіла. Фото:

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Ракурс

Ґвалтівника в Києві затримали правоохоронці — нелюд поглумився над п’ятирічною дівчинкою.

Поліцейські викрили та затримали чоловіка за зґвалтування дитини. Зловмисником виявився 37-річний раніше не судимий киянин. Він забрав доньку знайомої до себе додому та скоїв щодо неї сексуальне насильство. За місцем проживання нелюда виявили речові докази злочину, а також електронні носії з відеозаписами дитячої порнографії. Про це 14 січня повідомила прес-служба поліції Києва.

У відомстві відзначили, що затриманому вже повідомили про підозру у 14 епізодах злочинних діянь. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми вчинена щодо малолітнього), ч. 4 ст. 152 (зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років), ч. 3, ч. 1 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 3, ч. 1 ст. 301−1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України.

Нелюду загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Затриманого суд вже арештував.

Також у Офісі генерального прокурора повідомили, що у Черкасах місцева жителька створювала порноконтент за участі двох малолітніх доньок, яким на момент вчинення злочину було 6 та 8 років. Заборонене відео вона продавала в мережі. Жінку затримали, їй повідомили про підозру. Потерпілих дітей помістили до центрів соціально-психологічної реабілітації, де їм надається відповідна допомога.

А в Одесі правоохоронці викрили чотирьох місцевих мешканців, які завантажували та збували протиправний контент на закритих форумах. Також викрито мешканців Івано-Франківщини, Донеччини, Житомирщини та Закарпаття, які розповсюджували дитячу порнографію в Інтернеті.

Загалом правоохоронці провели 27 обшуків під час яких вилучено понад 10 терабайт протиправного контенту та комп’ютерну техніку. Встановлено 23 особи, які виготовляли, розповсюджували та збували за гроші в інтернеті протиправний контент.

Нагадаємо, на Волині пенсіонер три місяці глумився над семирічною дівчинкою. Зловмисником виявився 63-річний мешканець селища Благодатне. Нелюд з червня до серпня 2021 року неодноразово глумився над дитиною в себе в гаражі.