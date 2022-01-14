Які маски роблять вас більш привабливими під час пандемії – дослідження. Фото: Главком

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Карантин під час пандемії коронавірусу передбачає обов’язкове носіння масок. Виявилося, що це робить людину більш привабливою в очах інших.

Причому найпривабливішим вважається обличчя, закрите одноразовою хірургічною маскою. Про це стверджують вчені у новому дослідженні, пише The Guardian.

Ми звикли до медичних працівників у синіх масках, а тепер асоціюємо їх з людьми, які займаються доглядом або медициною, — розповіли експерти.

Під час дослідження чоловіків та жінок попросили оцінити привабливість одне одного в масках.

Учасниці назвали чоловіків, які носять тканинні маски значно привабливіших, у порівнянні з чоловіками без масок або з книгою.

Цікаво, що найвищі оцінки збирали чоловіки з одноразовою хірургічною маскою. На другому етапі роботи науковці попросили групу чоловіків оцінювати фото жінок в масках.

Це дослідження ще не опублікували, але вчені зазначили, що результати загалом однакові.

Пандемія змінила наше ставлення до людей в масках. Коли ми бачимо, що хтось носить маску, ми більше не думаємо, що у цієї людини хвороба і від неї потрібно триматися подалі, — резюмували дослідники.

На думку вчених, маски також можуть робити людей привабливішими, оскільки оточуючі спрямовують свою увагу на очі.

Нагадаємо, науковці проаналізували різні види масок під мікроскопом, щоб визначити, які з них найкраще захищають від COVID-19. Найбільш ефективними для захисту від коронавірусу є респіраторні маски N95. Ефективно вловлюють частинки вірусу також фланелеві маски.

Джерело: The Guardian