Какие маски делают вас более привлекательными во время пандемии – исследование

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Ракурс

Карантин во время пандемии коронавируса предполагает обязательное ношение масок. Оказалось, что это делает человека более привлекательным в глазах других.

Причем наиболее привлекательным считается лицо, закрытое одноразовой хирургической маской. Об этом утверждают ученые в новом исследовании, пишет The Guardian.

Мы привыкли к медицинским работникам в синих масках, а теперь ассоциируем их с людьми, занимающимися уходом или медициной, — рассказали эксперты.

В ходе исследования мужчин и женщин попросили оценить привлекательность друг друга в масках.

Участницы назвали мужчин, которые носят тканевые маски более привлекательными, по сравнению с мужчинами без масок или с книгой.

Интересно, что самые высокие оценки собирали мужчины с одноразовой хирургической маской. На втором этапе работы ученые попросили группу мужчин оценивать фотографии женщин в масках.

Это исследование еще не было опубликовано, но ученые отметили, что результаты в целом одинаковые.

Пандемия изменила наше отношение к людям в масках. Когда мы видим, что кто-то носит маску, мы больше не думаем, что у этого человека болезнь и от него нужно держаться подальше, — резюмировали исследователи.

По мнению ученых, маски также могут делать людей более привлекательными, поскольку окружающие обращают внимание на глаза человека.

Напомним, ученые проанализировали различные виды масок под микроскопом, чтобы определить, какие из них лучше всего защищают от COVID-19. Наиболее эффективными для защиты от коронавируса являются респираторные маски N95. Эффективно улавливают частицы вируса также фланелевые маски.

Источник: The Guardian