Заблокировать банковские карты могут украинцам – в чем причина

https://racurs.ua/n165723-zablokirovat-bankovskie-karty-mogut-ukraincam-v-chem-prichina.html

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Заблокировать банковскую карту клиента может финучреждение с целью получения дополнительных объяснений из-за совершения нетипичных операций, не соответствующих его финансовым возможностям. Такая опция регламентирована законом о финансовом мониторинге.

В соответствии с нормами закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», банки должны идентифицировать плательщиков. Без идентификации лица можно пополнить наличными счет или карту на сумму до 5 тыс. грн.

Если за один день на счет украинца поступят несколько платежей по 5 тыс. грн, банк может временно заблокировать счет и обратиться за пояснениями.

В сентябре прошлого года максимальная сумма переводов без идентификации была увеличена на 1 грн. Закон принят в связи с тем, что чаще всего украинцам было неудобно переводить сумму до 4999 грн, поэтому ее решили округлить. В то же время банки устанавливают собственные нормы системы финмониторинга, жесткость которых может отличаться.

Также в 2021 году Верховная Рада отложила рассмотрение вопроса о повышении максимальной суммы анонимных переводов до 25 тыс. грн.

Нормы закона не распространяются на:

уплату жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов (независимо от суммы);

уплату кредита на сумму до 30 тыс. грн;

переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины на сумму до 5 тыс. грн;

снятие средств со счета.



Напомним, изменения в закон о финансовом мониторинге вступили в силу в апреле 2020 года.

Источник: РБК-Украина