Заблокувати банківські картки можуть українцям - у чому причина

https://racurs.ua/ua/n165723-zablokuvaty-bankivski-kartky-mojut-ukrayincyam-u-chomu-prychyna.html

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Заблокувати банківську картку клієнта може фінустанова з метою отримання додаткових пояснень щодо здійснення нетипових операцій, які не відповідають його фінансовим можливостям. Така опція регламентована законом про фінансовий моніторинг.

Відповідно до норм закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», банки повинні ідентифікувати платників. Без ідентифікації особи можна поповнити готівкою рахунок або картку на суму до 5 тис. грн.

Якщо за один день на рахунок українця надійде декілька платежів по 5 тис. грн, банк може тимчасово заблокувати рахунок та звернутися за поясненнями.

Торік у вересні максимальну суму переказів без ідентифікації було збільшено на 1 грн. Закон ухвалено у зв’язку з тим, що найчастіше українцям було незручно переводити суму до 4999 грн, тому її вирішили округлити. Водночас банки встановлюють власні норми щодо системи фінмоніторингу, жорсткість яких може відрізнятися.

Також у 2021 році Верховна Рада відклала розгляд питання про підняття максимальної суми анонімних переказів до 25 тис. грн.

Норми закону не поширюються на:

сплату житлово-комунальних послуг, податків, штрафів, інших обов’язкових зборів (незалежно від суми);

сплату кредиту у сумі до 30 тис. грн;

перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);

всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;

зняття коштів з власного рахунку.



Нагадаємо, зміни до закону про фінансовий моніторинг набули чинності у квітні 2020 року.

Джерело: РБК-Україна