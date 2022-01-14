В столице поймали педофила. Фото:

https://racurs.ua/n165724-kievlyanina-ulichili-v-iznasilovanii-pyatiletney-devochki.html

Ракурс

Насильника в Киеве задержали правоохранители — изверг надругался над пятилетней девочкой.

Полицейские разоблачили и задержали мужчину за изнасилование ребенка. Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый киевлянин. Он забрал дочь знакомой к себе домой и совершил в отношении нее сексуальное насилие. По месту жительства изверга обнаружили вещественные доказательства преступления, а также электронные носители с видеозаписями детской порнографии. Об этом 14 января сообщила пресс-служба полиции Киева.

В ведомстве отметили, что задержанному уже сообщили о подозрении в 14 эпизодах преступных деяний. Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего), ч. 4 ст. 152 (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет), ч. 3, ч. 1 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 3, ч. 1 ст. 301−1 (получения доступа к детской порнографии, приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины.

Извергу грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Задержанного суд уже арестовал.

Также в Офисе генерального прокурора сообщили, что в Черкассах местная жительница создавала порноконтент с участием двух малолетних дочерей, которым на момент совершения преступления было 6 и 8 лет. Запрещенное видео она продавала в сети. Женщину задержали, ей сообщили о подозрении. Пострадавших детей поместили в центры социально-психологической реабилитации, где им оказывается соответствующая помощь.

А в Одессе правоохранители разоблачили четырех местных жителей, которые загружали и сбывали противоправный контент на закрытых форумах. Также раскрыли жителей Ивано-Франковской, Донецкой, Житомирской области и Закарпатья, которые распространяли детскую порнографию в интернете.

Всего правоохранители провели 27 обысков во время которых изъято более 10 терабайт противоправного контента и компьютерная техника. Установлено 23 человека, которые изготавливали, распространяли и сбывали за деньги в интернете противоправный контент.

Напомним, на Волыни пенсионер три месяца глумился над семилетней девочкой. Злоумышленником оказался 63-летний житель поселка Благодатное. Изверг с июня по август 2021 года неоднократно глумился над ребенком у себя в гараже.