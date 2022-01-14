Кибератаку на госсайты осуществила Россия – Киев

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Кибератака на правительственные сайты Украины и портал «Дія», которая состоялась в ночь на 14 января, была осуществлена Россией. Такой вывод сделали специалисты государственного Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в результате исследования.

Вопреки утверждениям злоумышленников, утечки данных, в том числе персональных, не произошло. Приложение «Дія» работает стабильно, все реестры надежно защищены. Работа ряда правительственных сайтов была приостановлена превентивно… Первые данные дают основания считать, что атака была осуществлена Российской Федерацией, — говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и информационной политики.

Госспецсвязь совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирают цифровые доказательства и занимаются расследованием инцидента. В настоящее время идет восстановление всех систем.

Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности указал, что цель подобных атак — дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране и посеять хаос.

Предполагаем, что нынешняя атака связана с недавним поражением России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО. На днях Москва уже возобновила военные учения у границ Украины. А хакерские действия на украинские госорганы также могут являться частью этой психологической атаки на украинцев, — отметили в Центре.

На российский след указывает и хронология распространения новости. Информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми ее распространили «сливные бачки», а за ними — российские издания:

04:04 — «Бойтесь: хакеры взломали сайт Министерства образования Украины» (alternatio.org);

04:14 — «Бойтесь: на сайте украинского министерства появились угрозы жителям» (ria.ru);

05:00 — «Хакеры взломали сайт министерства образования Украины» (echo.msk.ru);

05:03 — «Ждите похуже: Хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там угрозы» (life.ru);

Украинские медиа обнародовали новость о кибератаке только утром.

Москва пыталась скрыть свои действия упоминаниями о Волыни, ОУН-УПА, Галичине, Полесье и «других исторических землях», чтобы бросить тень на Польшу. Однако заметно, что текст послания на польском писал не носитель языка.

Напомним, проникновение в сети Кабмина произошло минувшей ночью. В частности, не работают: сайт «Дія», Правительственный портал, сайты Министерства иностранных дел, ГСЧС, Министерства образования и науки, Министерства молодежи и спорта, Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства аграрной политики и продовольствия.

Хакеры, выдавшие себя за поляков, на стартовой странице некоторых ведомств разместили сообщения на украинском, русском и польском языках о том, что личные данные украинцев попадут в общий доступ.

СБУ и Минцифры заверили, что утечки персональных данных в результате атаки не произошло.

В ЕС заявили, что представляют, кто стоит за кибератаками, и планируют помочь Киеву.