19 января праздник Крещения - как отмечать и что нельзя делать

19 января праздник Крещения — как отмечать и что нельзя делатьhttps://racurs.ua/n165891-19-yanvarya-prazdnik-krescheniya-kak-otmechat-i-chto-nelzya-delat.htmlРакурс
19 января в церковном календаре отмечают последний праздник рождественского цикла — Крещение Господне, Иордан и Богоявление Господне. В этот день люди идут в храмы на праздничную молитву, а затем освящают воду. В мире 19 января чествуют День музейного селфи (Museum Selfie Day). Цель этого интересного события — привлечь как можно больше людей к посещению музеев.
19 января — 19-й день года в григорианском календаре. До Нового года остается 346 дней.
Какой церковный праздник 19 января
19 января Крещение (Крещение Господне, Иордан) — третий и последний праздник рождественско-новогоднего цикла, посвященный крещению Иисуса Христа на реке Иордан. Когда Сыну Божьему исполнилось 30 лет, он пошел к реке, чтобы принять обряд крещения, который провел Иоанн Предтеча.
По традиции, на Крещение освящают воду и окропляют ею дома. Считается, что вода на Крещение имеет целебные свойства. В вечер перед Крещением — второй Сочельник, на который готовят голодную кутью.
Вместе с Крещением верующие празднуют Богоявление Господне. По преданию, когда Иисус Христос вышел из воды после обряда крещения, небеса открылись и оттуда опустился Святой Дух в виде голубя. Также голос с неба сказал, что Христос — Сын Божий.
Народные приметы на 19 января
Если 19 января метель — в конце апреля будет метель;
Если на небе полнолуние, весной ждите наводнения;
Ясная и холодная погода — лето будет засушливым;
Пасмурная и снежная погода — к хорошему урожаю;
На небе облака, а деревья покрыты инеем — к плодородному году;
Звездная ночь — к урожаю ягод и орехов;
19 января солнечный и теплый день — еще несколько недель продлится хорошая погода;
Идет дождь — такая погода будет еще целую неделю;
Во время освящения воды идет снег — будут хорошо роиться пчелы и колоситься хлеб.
Если на Крещение выпало полнолуние — быть большой воде.
Что нельзя делать на Крещение
19 января (и в течение следующей недели) запрещалось стирать в реке белье. Это было связано с освящением воды. Также нельзя праздновать в грязной одежде.
Запрещалось 19 января распивать спиртные напитки и ругаться, спорить (ведь вода может потерять свои целебные свойства).
Нельзя погружаться в воду без исповеди и причастия.
Не надо плакать на Крещение.
Запрещается убирать, вязать, шить и выполнять любую домашнюю работу.