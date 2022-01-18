19 января праздник Крещения - как отмечать и что нельзя делать

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19 января в церковном календаре отмечают последний праздник рождественского цикла — Крещение Господне, Иордан и Богоявление Господне. В этот день люди идут в храмы на праздничную молитву, а затем освящают воду. В мире 19 января чествуют День музейного селфи (Museum Selfie Day). Цель этого интересного события — привлечь как можно больше людей к посещению музеев.

19 января — 19-й день года в григорианском календаре. До Нового года остается 346 дней.

Какой церковный праздник 19 января

19 января Крещение (Крещение Господне, Иордан) — третий и последний праздник рождественско-новогоднего цикла, посвященный крещению Иисуса Христа на реке Иордан. Когда Сыну Божьему исполнилось 30 лет, он пошел к реке, чтобы принять обряд крещения, который провел Иоанн Предтеча.

По традиции, на Крещение освящают воду и окропляют ею дома. Считается, что вода на Крещение имеет целебные свойства. В вечер перед Крещением — второй Сочельник, на который готовят голодную кутью.

Вместе с Крещением верующие празднуют Богоявление Господне. По преданию, когда Иисус Христос вышел из воды после обряда крещения, небеса открылись и оттуда опустился Святой Дух в виде голубя. Также голос с неба сказал, что Христос — Сын Божий.

Народные приметы на 19 января

Если 19 января метель — в конце апреля будет метель;

Если на небе полнолуние, весной ждите наводнения;

Ясная и холодная погода — лето будет засушливым;

Пасмурная и снежная погода — к хорошему урожаю;

На небе облака, а деревья покрыты инеем — к плодородному году;

Звездная ночь — к урожаю ягод и орехов;

19 января солнечный и теплый день — еще несколько недель продлится хорошая погода;

Идет дождь — такая погода будет еще целую неделю;

Во время освящения воды идет снег — будут хорошо роиться пчелы и колоситься хлеб.

Если на Крещение выпало полнолуние — быть большой воде.

Что нельзя делать на Крещение