НАТО поможет Украине в случае атаки РФ, Канада хочет предоставить оружие

https://racurs.ua/n165890-nato-pomojet-ukraine-v-sluchae-ataki-rf-kanada-hochet-predostavit-orujie.html

Ракурс

НАТО поможет Украине в случае нового полномасштабного вторжения России. Об этом заявил 18 января генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время брифинга.

Основная задача сейчас — предотвратить военное нападение на Украину. Поэтому мы пытаемся донести до России недвусмысленный месседж о том, что если они снова попытаются применить силу против Украины, то поплатятся. Экономически, финансово и политически. НАТО также оказывает поддержку. Украина, конечно же, имеет право на самозащиту, как и любая другая суверенная страна. И НАТО поможет воспользоваться этим правом, — цитирует Столтенберга пресс-служба НАТО.

По словам генсека военно-политического блока, силы Североатлантического альянса и союзники применят в отношении РФ не только санкции, а также помогут Киеву реализовать право на самозащиту. Вместе с тем, Столтенберг настаивает на необходимости добиваться прогресса дипломатическим путем.

В то же время, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что правительство страны примет решение о предоставлении Украине оборонных вооружений.

Относительно военного оборудования — мы слышали от многих представителей украинской власти о необходимости в нем. Для нас важно сыграть свою роль, и мы также примем это решение… Наш месседж очень четкий — сосредоточение Россией вооруженных сил вокруг Украины неприемлемо, Россия является агрессором, и мы стоим бок о бок с украинцами, — сказала Жоли.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин может рассмотреть возможность остановки ввода в эксплуатацию российского геополитического проекта газопровода «Северный поток-2», если армия РФ нападет на Украину.

Понятно, что придется заплатить высокую цену, и что все нужно обсудить, если произойдет военное вторжение в Украину, — заявил Шольц во время совместного брифинга со Столтенбергом.



Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после переговоров с главой МИД страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым сообщила, что Германия готова к серьезным экономическим последствиям из-за защиты своих европейских ценностей и правил, в том числе Украины.

Напомним, в Государственном департаменте США считают, что Россия создала чрезвычайно опасный уровень угрозы нового масштабного наступления на Украину, сосредоточив 100-тысячную армию вдоль границы с Украиной и перебросив российские войска в Беларусь в минувшие выходные. Отметим, что 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев, где проведет ряд встреч с руководством государства. 20 января Блинкен отправится в Берлин, где обсудит с немецкими коллегами итоги «недели дипломатии» по сдерживанию России. После внепланового визита в Киев и Берлин Блинкен встретится с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым в Женеве 21 января.