РФ готовит обстрел верующих на Крещение в Донецке — Кабмин о провокации вторжения

https://racurs.ua/n165889-rf-gotovit-obstrel-veruuschih-na-kreschenie-v-donecke-kabmin-o-provokacii-vtorjeniya.html

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Россия готовит провокацию на Крещение в Донецке — правительственные эксперты заявили о возможном обстреле верующих на оккупированных территориях.

19 января оккупационные войска готовят обстрел верующих во время Крещения на пруду «Кирпичный» в Петровском районе Донецка. Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации, — говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики.

Обстрелы российские террористы могут произвести с позиций на шахте им. Челюскинцев, которая расположена менее чем в 2 км от водоема. Звук от выстрелов боевики хотят замаскировать, включив главный вентилятор на шахте.

Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны, на временно оккупированной территории Донбасса россияне активизировали военные маневры. Вашингтон считает, что Россия готова начать вторжение в Украину в любой момент.

14 января разведка США сообщила, что Москва готовит провокацию на оккупированной территории. Речь идет об обстреле, который на фоне информкампании Россия использует как повод для полномасштабного вторжения.