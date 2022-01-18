Россия в любой момент может атаковать Украину — Госдеп США

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Россия создала очень опасный уровень угрозы нового масштабного наступления на Украину, считают в Государственном департаменте США.

Президент РФ Владимир Путин создал кризис путем сосредоточения 100-тысячного массива российских войск вдоль границы с Украиной, включая перебрасывание российских войск в Беларусь в последние выходные… Это демонстрация силы, созданная для того, чтобы вызвать или создать ошибочный повод для кризиса в то время как Россия планирует возможное вторжение, — заявила во время брифинга во вторник представительница американского внешнеполитического ведомства, пишет «Укринформ».

По ее словам, действия Москвы не объясняются ни военными учениями, ни обычной передислокацией сил. Вашингтон считает нынешнюю ситуацию «крайне опасной», поскольку Кремль «в любой момент может начать атаку на Украину».

Отметим, что 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев, где проведет ряд встреч с руководством государства.

Эта поездка является продолжением масштабной дипломатии с нашими европейскими союзниками и партнерами относительно единого подхода в реагировании на угрозу, которую Россия представляет для Украины, и наших общих усилий в поощрении РФ к дипломатическому пути и деэскалации в интересах безопасности и стабильности, — указал спикер Госдепа США Нэд Прайс.

Напомним, 20 января Блинкен отправится в Берлин, где обсудит с немецкими коллегами итоги «недели дипломатии» по сдерживанию России. А 21 января он встретится в Женеве с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым.

Кроме того, Вашингтон не отказывается от идеи отключить РФ от международной платежной системы SWIFT, если Кремль решится на вторжение в Украину.

Источник: «Укринформ»