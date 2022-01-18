Нужно ли нырять в прорубь на Крещение, указал митрополит Эпифаний

https://racurs.ua/n165886-nujno-li-nyryat-v-prorub-na-kreschenie-ukazal-mitropolit-epifaniy.html

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Нужно ли нырять в прорубь на Крещение, рассказал митрополит Православной церкви Украины Эпифаний, учитывая новейшую традицию части граждан купаться в водоемах 19 января.

Нет, это не обязательно. Это сейчас в новейшее время, в течение 20 лет независимости, возникла такая определенная традиция нырять на Крещение в прорубь. И якобы под этим видом происходит омовение грехов. Но это действительно не так. Поэтому церковь не запрещает, но и не поддерживает эту традицию… Нырять или не нырять — это уже традиция, не имеющая непосредственного отношения к этому празднику (Крещения — ред.), — рассказал митрополит ПЦУ в интервью для DW.



Напомним, ранее в ПЦУ подчеркнули, что ныряние в прорубь на Крещение не имеет ничего общего со «смыванием» грехов, получением Божьего благословения или духовного очищения. В ПЦУ указали, что во время купания люди не стесняются обнажать напоказ собственное тело, «подогреваться» спиртными напитками, не сдерживаться в брани из-за погружения в ледяную воду. Кроме того, температура воды в реке Иордан, в которой состоялось крещение Христа, достигала +12…+16° тепла, в отличие от украинских водоемов зимой.