Чи треба пірнати в ополонку на Водохреще, вказав митрополит Епіфаній

https://racurs.ua/ua/n165886-chy-treba-pirnaty-v-opolonku-na-vodohresche-vkazav-mytropolyt-epifaniy.html

Ракурс

Чи треба пірнати в ополонку на Водохреще, розповів митрополит Православної церкви України Епіфаній, зважаючи на новітню традицію частини громадян купатися у водоймах 19 січня.

Ні, це не обов’язково. Це зараз у новітній час, протягом 20 років незалежності, виникла така певна традиція пірнати на Водохреще в ополонку. І, нібито, під цим виглядом відбувається омивання гріхів. Але це насправді не так. Тому церква не забороняє, але і не підтримує цю традицію… Пірнати чи не пірнати — це вже традиція, яка не має безпосереднього стосунку до цього свята (Водохреща — ред.), — розповів митрополит ПЦУ в інтерв’ю для DW.



Нагадаємо, раніше в ПЦУ наголосили, що пірнання в ополонку на Водохреще не має нічого спільного зі «змиванням» гріхів, отриманням Божого благословіння чи духовного очищення. В ПЦУ вказали, що під час купання люди не соромляться оголювати напоказ власне тіло, «підігріватися» спиртними напоями, не стримуватися у лайці через занурення у крижану воду. Окрім цього, температура води в річці Йордан, в якій відбулося хрещення Христа, сягала +12…+16° тепла, на відміну від українських водойм взимку.