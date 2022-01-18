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Ракурс
Цунами и извержение вулкана — что произошло с островами Тонга

Цунами и извержение вулкана — что произошло с островами Тонга (ФОТО)

18 янв 2022, 19:50
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Цунами свирепствует на островах государства Тонга в юго-западной части Тихого океана. Волны 15 метров высотой стали последствием извержения подводного вулкана. Цунами уничтожило все дома на одном из населенных островов, а на другом в результате «беспрецедентной катастрофы» уцелели только два здания.

Число погибших возросло до трех, информация о травмированных уточняется. Среди погибших — 65-летняя женщина с острова Манго (где цунами полностью уничтожило населенный пункт), 49-летний мужчина с острова Номук и 50-летняя британка с острова Тонгатапа. Новые спутниковые фото показывают масштабы разрушений. Об этом пишет Daily Mail

Извержение также прервало подводный интернет-кабель. Вероятно, сотни людей, проживающих на небольших островах, отрезаны от связи после катастрофы.

Острови Тонга до цунамі і виверження вулкана

Острови Тонга після цунамі і виверження вулкана

Острови Тонга до цунамі і виверження вулкана

Острови Тонга після цунамі і виверження вулкана

Острови Тонга до цунамі і виверження вулкана

Острови Тонга після цунамі і виверження вулкана

Острови Тонга до цунамі і виверження вулкана

Острови Тонга після цунамі і виверження вулкана

Местные власти эвакуируют людей, идет спасательная операция.


Напомним, цунами спровоцировало извержение вулкана Хунга-Тонга. Острова Тонга засыпало пеплом. Главный аэропорт архипелага — международный аэропорт Фуамота — не пострадал во время извержения и цунами, но облако вулканического пепла препятствует его полноценной работе.

Государство-архипелаг Тонга расположено в юго-западной части Тихого океана и насчитывает более 172 островов, из которых всего 36 населены. На островах проживают свыше 100 тыс. человек.

Источник: Ракурс


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