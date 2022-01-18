Цунамі і виверження вулкана — що залишилося з островів Тонга

https://racurs.ua/ua/n165885-cunami-i-vyverjennya-vulkana-scho-zalyshylosya-z-ostroviv-tonga-foto.html

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Цунамі лютує на островах держави Тонга у південно-західній частині Тихого океану. Хвилі 15 метрів заввишки спровокувало виверження підводного вулкана. Цунамі знищило усі будинки на одному з населених островів, а на іншому внаслідок «безпрецедентної катастрофи» уціліли лише дві будівлі.

Кількість загиблих зросла до трьох, інформація про травмованих уточнюється. Серед загиблих — 65-річна жінка з острова Манго (де цунамі повністю знищило населений пункт), 49-річний чоловік з острова Номук та 50-річну британку з острова Тонгатапу. Нові супутникові фото демонструють масштаби руйнувань. Про це пише Daily Mail

Виверження також перервало підводний інтернет-кабель. Ймовірно сотні людей, які мешкають на невеликих островах, відрізані від зв’язку після катастрофи. Місцева влада евакуює людей, триває рятувальна операція.

Нагадаємо, цунамі спровокувало виверження вулкану Хунга-Тонга. Через це острови Тонги засипало попелом. Головний аеропорт архіпелагу — міжнародний аеропорт Фуамоту — не постраждав під час виверження та цунамі, але хмара вулканічного попелу перешкоджає його повноцінній роботі.

Держава-архіпелаг Тонга розташована у південно-західній частині Тихого океану й складається із понад 172 островів, з яких лише 36 населені. На островах мешкають понад 100 тис. осіб.