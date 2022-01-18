Лавров о Крыме - ‎Русские воссоединились как немцы

https://racurs.ua/n165884-lavrov-o-kryme-russkie-vossoedinilis-kak-nemcy-video.html

Ракурс

Сергей Лавров, министр иностранных дел страны-агрессора РФ, сравнил оккупацию Крыма Россией в 2014 году с ‎воссоединением Германии в 1990 году. Он заявил, что в 2014 году крымчане «‎объединились со своей родиной» так же, как в 1990 году «‎воссоединились немцы», разделенные границей между ГДР и ФРГ после Второй мировой войны.

Мы рассчитываем, что в Германии помнят, какая была позиция нашей стороны, когда она захотела объединиться… Немцы должны понять, что русские, которые в Крыму живут (большинство населения Крыма), тоже имеют право объединяться со своей родиной, — заявил Лавров.

Это сравнение во время аннексии Крыма уже озвучивал президент страны-агрессора Владимир Путин. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в ответ тогда заявила, что признать аннексию Крыма — все равно что в свое время смириться с разделением Германии.

Напомним, в феврале 2014 года вооруженные российские солдаты в форме без опознавательных знаков захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, аэропорт Симферополя, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты и блокировали действия украинской армии. Позже Путин признал, что это были российские военные. Кремль отрицает аннексию украинского полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Москва продолжает «создавать истерию» на основе мифов, порожденных российской пропагандой.